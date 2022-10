Melissa Paredes fue el gran ‘jale’ en ‘El Gran Show’ y su reaparición en la pista de baile tras el ampay con el ‘Activador’ Anthony Aranda causó revuelo. La modelo ofreció sus primeras declaraciones fuera del escenario, asegurando que está feliz por su participación y por la nueva oportunidad que se le está dando.

“Estoy retomando mi vida artística, hace un año yo he dejado que mi vida personal tome protagonismo cuando no debe ser así. Me considero una persona que baila bien, que actúa bien, quizás no excelente, pero puedo hacerlo cada día mejor. Me caigo, me levanto, si tengo que tocar puertas lo seguiré haciendo”, dijo.

Melissa Paredes incluso elogió al bailarín Sergio, su nueva pareja en el reality de Gisela Valcárcel. Remarcó que son una muy buena dupla porque existe conexión entre ambos.

“Te imaginas que la conversación fluyó, yo estaba desconectada del baile y de pronto Sergio me mira como ‘concéntrate, concéntrate’, no sé cómo lo he hecho ”, acotó.

MELISSA HABLA DEL ‘ACTIVADOR’

Detrás de cámaras, Melissa Paredes reafirmó su gran amor por Anthony Aranda. Según dijo, estuvo con ella cuando pasó el peor momento de su vida: el cuestionamiento público por una supuesta infidelidad y la separación de su hija.

“Estoy agradecida con Dios, con mi familia, sus hermanas, su familia que me ha apoyado, estoy feliz por todo lo que está pasando. Esperemos que todo vaya para mejor... No fue la forma, sé que a veces las emociones ganan, pero de los errores se aprenden. A mirar para adelante sin olvidar el pasado. Ya vamos a cumplir un año con Anthony, en octubre . Ha sido la persona que me ha ayudado muchísimo, es maravilloso, amoroso, me adora, me respeta, me cuida y eso me encanta”, señaló.