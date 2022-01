Melissa Paredes feliz con Thais y Giovanna: “Son maravillosas” ¿Indirecta a Ethel y Janet?

Melissa Paredes reapareció por segundo día consecutivo como conductora de Mujeres al mando. La modelo no dudó en lanzarle elogio a sus ‘nuevas compañeras’, Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel.

Recordemos que, el martes, Melissa Paredes fue presentada como conductora invitada en ‘Mujeres al mando’, sin embargo, todo parece indicar que se quedará en el magazine de Latina.

Al respecto, Melissa Paredes dijo sentirse muy feliz con sus compañeras de conducción y no dudó en calificarlas de ‘maravillosas’, al dar inicio a esta nueva etapa en la televisión.

“Feliz alegre, muy cómoda con ustedes, chicas, son maravillosas”, dijo Melissa Paredes, quien hasta hace unos meses compartía pantalla con Janet Barboza y Ethel Pozo.

Pese a que Ethel Pozo la consideraba su amiga íntima, Melissa Paredes habría dado vuelta a la página rápidamente tras el incidente con Janet Barboza, quien la cuestionó en vivo por su ampay con Anthony Aranda.

Inicio de programa de 'Mujeres al mando' con Melissa Paredes

ETHEL POZO LA SACA DE SU CÍRCULO

Ethel Pozo hizo un alto en las vacaciones que pasa con sus hijas y familia en Colorado (Estados Unidos), para referirse al tema de Melissa Paredes por sus declaraciones en ‘Mujeres al mando’ y comentó que luego que su excompañera de conducción dio su versión en el programa ‘América hoy’, no se han vuelto a frecuentar, porque no apoya cómo se dieron las cosas con el ‘bailarín activador’, Anthony Aranda.

“La apoyé emocionalmente, más allá no podía apoyarla porque no concuerdo con cómo se dieron las cosas. Jamás voy a concordar y más apoyo no podía darle, porque como te repito el año pasado nosotras vivimos una época en familia, ella con su esposo, yo con mi novio y nuestros hijos, tanto en su casa como en la mía, pero eso ya se terminó y no la he vuelto a ver”, dijo Ethel Pozo a Trome.