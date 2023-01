¿Melissa Paredes fue el ‘serrucho’ de Adriana Quevedo en Préndete?

Adriana Quevedo dijo que está acostumbrada a que se cierren etapas en la televisión, pues viene conduciendo desde el 2004 y no siente que Melissa Paredes la haya ‘serruchado’ al ser anunciada como conductora de ‘Préndete’, programa que se estrenó hoy en Panamericana.

Adriana, muchos usuarios en redes sociales piden que regreses a canal 5 tras el termino de ‘D’Mañana...

Son lo máximo, he recibido mensajes de mi comunidad hermosa y de personas que no me siguen deseando lo mejor, eso es lo lindo de hacer las cosas con ganas. Amo lo que hago, valoro mucho tener un micrófono y una pantalla para entrar a las casas de la gente que me quiere ver y escuchar.

Has estado varios años en el horario de la mañana y el público te va a extrañar...

En el programa anterior, que se llamó ‘Combinado’, iba a cumplir 4 años, ese programa fue maravilloso con mi productor Juan Adaniya. Sentí mucha pena cuando tuvo que salir del aire por cuarentena. Luego vino ‘D’Mañana’ donde iba a cumplir dos años al aire. Conduzco programas desde el 2004 y estoy acostumbrada que se cierren etapas y también volver a nuevos proyectos.

En el último programa en vivo de ‘D’Mañana’ estuvo como invitada Melissa Paredes y se dice que te habría ‘serruchado’ el piso...

Ja, ja, ja, la decisión de las contrataciones la tienen los canales y son libres de querer a una persona u otra. Yo no formo parte del nuevo proyecto y así debía ser. Siempre he dicho que voy estar en lugares donde me sienta cómoda y feliz.

MELISSA TIENE DERECHO A TRABAJAR

¿Y qué opinas del regreso a la televisión de Melissa Paredes?

Todos tienen derecho a trabajar.

¿Es cierto que tendrías una enemistad con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio?

Compartí con ellos un espacio de televisión y eso es todo.

¿Vas a tomarte unas vacaciones?

¿Vacaciones? Nada, disfruto de mi familia siempre y de mi trabajo. El trabajo de casa es superfuerte, pienso que es mucho más que fuera de casa. Siempre hay proyectos, no dejo de trabajar hace más de 20 años en televisión y eso no va a cambiar ahora junto a varios planes a nivel personal.

