'Metiche' obligó a Melissa Paredes a leer el tierno mensaje que le dedicó Rodrigo Cuba a Ale por su aniversario

Melissa Paredes protagonizó un inesperado momento en la reciente emisión de “Préndete” luego que su compañero Kurt Villavicencio ‘Metiche’ la obligara a leer el mensaje que Rodrigo ‘Gato’ Cuba dedicó a Ale Ventura por su aniversario.

“¿Por qué quieres que yo lo lea?” , respondió inmediatamente al pedido que hizo ‘Metiche’ entre risas. “Ay hijita no te hagas, si antes leías los mensajes. ¿Por qué no lees ahora? No te hagas, no entiendo”, acotó Karla Tarazona.

Ante la insistencia de sus compañeras a la protagonista de “Ojitos Hechiceros” accedió a leer la dedicatoria de su exesposa a Venturo. “Lo leo con voz de amor o cómo quieren que lo lea”, comentó Paredes previo a empezar a leer el texto.

Finalmente, el popular ‘Metiche’ recordó que la pareja cumplió un año, pese al ampay que protagonizó el futbolista en Piura. “Primer aniversario del ‘Gato’ Cuba y su pareja Ale Venturo, quien le perdrnó esas imágenes en Piura junto a esa señorita”, resaltó el conductor de TV.

Melissa ‘cuadra feo’ a Metiche por preguntar cuándo nace el bebé de Ale y el ‘Gato’

¡LE PUSO EL PARE EN UNA! Melissa Paredes no soportó que Metiche le cuestionara sobre cuándo nacería el bebé de Ale Venturo que espera junto a Rodrigo Cuba, quien es su exesposo. La conductora de Préndete le increpó por preguntar ese tipo de cosas personales.

“¡ Y a ti que te importa cuando da a luz ella! déjala. (Dile que venga) Puede ser, pero con ustedes acá no creo que quiera venir, será para que la destruyan”, expresó la actriz.

Melisa Paredes ha mostrado que no tiene ningún problema con Ale Venturo e incluso se siguen en redes sociales, aunque, aclaró que solo sigue a la empresaria al ‘Gato’ Cuba, su expareja, no.

“Por qué no seguirla si es la actual del papá de tus hijos, no tiene nada de malo. Yo si la sigo a Ale y Ale me sigue, no tiene nada de malo. Pero a Rodrigo no la sigo”, comentó.

