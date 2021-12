EN SU MEJOR MOMENTO. Tras su escandalosa separación de Rodrigo Cuba, Melissa Paredes vuelve a estar activa en las redes sociales, sobre todo en la popular red de TikTok. La modelo ha aparecido con nuevos videos junto a jovencitos que demuestran todo su talento para el baile.

Caminando por las calles limeñas y acompañada de un grupo de amigos, con los que se ha dejado ver en redes sociales, Melissa Paredes fue sorprendida por un reportero de ‘Mujeres al Mando’. “Escúchame, me has asustado”, atinó a decir la modelo.

El periodista no desaprovechó la oportunidad para consultarle a sus amigos por los pasos de baile de la exconductora de ‘América Hoy’. “Cheverísimo, bien, increíble, buenísima, la rompe”, dijeron en coro.

“Aquí grabando con los muchachos, claro son tiktokers, grabando contenido siempre”, recalcó Melissa Paredes.

Sin embargo, el interrogatorio a Melissa no acabó y el reportero le insistió para que le dé unas clases de baile. “Yo no la rompo con Tiktok, quizá en algún momento me puedas dar unas clases”, le dijo.

Al escucharlo, Melissa se río y le aseguró que puede darse la oportunidad. “¿De profesora, dices?, si no me vuelves a asustar así, queda pendiente”

MELISSA Y ‘GATO’ CUBA JUNTOS OTRA VEZ

Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba fueron captados caminando juntos, para sorpresa de sus seguidores que pensaban que se encontraban peleados.

En las imágenes que anunció el programa ‘Amor y fuego’ se ve como Melissa Paredes y Rodrigo Cuba caminan juntos por la calle, acompañados de su pequeña hija.

Todo parece indicar que Melissa Paredes y el Gato han decidido llevar la fiesta en paz por el bienestar de su hija, luego de la polémica que se generó por su mediático divorcio.