Melissa Paredes recibe críticas por tener mascotas cerca de su bebé y desata su furia para responder a todos

Saca las garras. Melissa Paredes siempre se ha caracterizado por ser una mujer frontal. La modelo no se guarda nada y dice las cosas tal y como las piensa. Por eso, cuando recibió comentarios negativos sobre su forma de crianza de su bebé Mía, decidió responder fuerte y claro.

Melissa Paredes se convirtió en madre el 25 de octubre, fruto de su relación con Rodrigo 'Gato' Cuba. La modelo compartió fotos y videos del momento del nacimiento y recibió muchas muestras de cariño. Incluso, ella y el futbolista le crearon una cuenta Instagram a su bebé.

Ahora, Melissa Paredes publicó fotografías de su convivencia con la pequeña Mía. En varias imágenes aparece la pequeña durmiendo y junto a sus papis. Incluso, la modelo compartió el momento en que sus mascotas conocieron a la bebé recién nacida.

Melissa Paredes junto a su bebé y su gatita

Al parecer, seguidores en redes sociales cuestionaron a Melissa Paredes por tener a Mía tan cerca del gato y el perro de su casa. Muchos le habrían dicho que el pelo de las mascotas podría hacerle mal a la bebé.

Ante esto, Melissa Paredes decidió grabar una serie de videos en donde respondía a cada una de las críticas contra su forma de criar a su bebé. La modelo se mostró indiferente a las palabras de los usuarios en redes sociales y manifestó que solo le hará caso a su pediatra.

"Infórmense antes de hablar tanta est... cosas. Es mi Instagram. Su pediatra me dijo que no tiene nada de malo que Sheccid esté al lado de Mía, ya que ella es una gatita que no sale de casa. No es una gata callejera. Infórmense. Sus mitos y sus cosas raras no me importan", dijo de manera enérgica Melissa Paredes.

Melissa Paredes critica a usuarios de Instagram

La modelo y ex Miss Perú ya había dejado en claro en reiteradas ocasiones que a ella no le importan los mitos sobre el embarazo y la crianza de su bebé. Melissa Paredes señaló que ella, con apoyo de su esposo y el pediatra de Mía, criará a su bebé como ella considere correcto.

Además, pidió a todos aquellos usuarios en redes sociales que la siguen solo para criticarla, que no le escriban más. Melissa Paredes considera que no hay sentido en seguir a una persona que no te cae solo para llenarla de comentarios ofensivos.

"¿No se aburren de estar comentando a una persona como yo que no les caigo, que les aburro? ¿No les aburre? A mí me aburriría de verdad. No se cansen", dice Melissa Paredes en un último video.

Melissa Paredes responde a las críticas

