Rodrigo ‘Gato’ Cuba fue abordado por los ‘urracos’ de Magaly Medina para que ofrezca sus descargos sobre el ampay de su aún esposa Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda, pese a que está casada con él.

Aunque el jugador de la Universidad César Vallejo decidió no declarar, hubo algo que no pasó desapercibido para los reporteros del programa de Magaly Medina: asiste al mismo gimnasio donde fue ampayada la exMiss Perú.

Según las imágenes del programa de espectáculos, Rodrigo Cuba estacionó en el mismo lugar donde Melissa Paredes fue captada besando a su bailarín en Reinas del show.

“Ese es el mismo estacionamiento donde ella y el bailarín se estacionaron a chapar. ¿Por qué al día siguiente va al mismo gimnasio donde ha estado con el bailarín? No sé si el bailarín sea socio del gimnasio o la haya acompañado a Melissa”, concluyó Magaly Medina.

VIRALIZAN STICKERS DE MELISSA PAREDES

¡SALEN COMO PAN CALIENTE! Melissa Paredes se encuentra envuelta en una polémica luego que el programa de Magaly revelara un ‘ampay’ con su bailarín Anthony Aranda, pese a que está casada con el futbolista Rodrigo Cuba. Usuarios en redes sociales criticaron a la modelo y no la perdonaron al crear varios stickers de WhatsApp sobre ella.

La conductora de televisión decidió romper su silencio al presentarse en vivo en el programa de ‘América hoy’, pero todas sus declaraciones fueron objeto para que se crearan divertidos stickers para el WhatsApp.

“Cometí un error, pero no mentí”, “Estamos mal desde julio”, “Yo no le he hecho daño a nadie”, “Fui honesta y leal”, “Yo no quiero engañarte”, “voy a tomar medidas legales”, fueron algunas de sus declaraciones que los usuarios han usado para crear estos pegatines.

MELISSA CONTÓ SU VERDAD TRAS AMPAY

Melissa Paredes rompió su silencio este jueves y se pronunció tras su polémico ampay con Anthony Aranda, su bailarín en Reinas del Show, y su separación de Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La conductora apareció en vivo en América Hoy y dio detalles de su separación del futbolista de la Universidad César Vallejo a finales de setiembre, como ella misma lo indicó en Instagram, pero su esposo desmintió en la misma red social.

“Se supone que las cosas ya estaban conversadas, habladas, todo un tema que se sabía tras puertas, tras siete llaves. Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé, ya habíamos acordado desde hace días y en la tarde, me dijo que solo yo iba a mandar el comunicado, él no iba a mandar nada”, dijo Melissa Paredes

