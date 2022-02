Hace unos días Melissa Paredes manifestó que ‘nadie le daba un sol y tenía que pagar el colegio’ de su hija, en un video que compartió en sus redes sociales; al respecto su expareja Rodrigo ‘El Gato’ Cuba también compartió otro video, para mostrar los útiles que le había comprado a la pequeña.

“Mira que tengo que pagar el colegio, a mi nadie me da un sol... Debo comprar los útiles y ya que soy tu represéntate oficial según tú... Ahorita te hago firmar contrato (...)”, le dijo Melissa a su pareja, el bailarín y ahora integrante de Esto es Guerra, Anthony Aranda.

Días después de esta publicación y al parecer, como respuesta a las declaraciones de Melissa, el futbolista Rodrigo ‘El Gato’ Cuba compartió un video en sus historias de Instagram, en el que se pueden ver todos los útiles que le compró a su hija.

“Y así queda listo todo para el primer día de clases de Mía. Todo bien marcado, falta coser eso nomás ( en referencia a uno de los uniformes de la pequeña)”, manifestó el futbolista en su video.

MELISSA PAREDES EN EL FINAL DE MUJERES AL MANDO

Días antes de la publicación; Melissa Paredes se presentó en la edición final del programa matutino Mujeres al Mando, donde estuvo un par de días como conductora. “No puedo faltar y aquí estoy. Me siento feliz, yo dije, tengo que estar aquí porque en un momento muy duro de mi vida ustedes me dieron la mano y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón”, manifestó.

En este episodio final, Melissa Paredes también respondió a algunas de las preguntas íntimas en el segmento La Boca Preguntona, en el que fue consultada si quisiera ser nuevamente mamá este 2022. “Hasta quieres volver a ser mamá estaba bien la pregunta; pero no te pases este año ya es mucho ya. Eso sí todo depende de Dios..... sería un milagro”, manifestó Melissa.

MÁS INFORMACIÓN: