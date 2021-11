Jorge Cuba, padre del futbolista Rodrigo Cuba, se pronunció sobre la batalla legal que está teniendo su hijo con la modelo Melissa Paredes a raíz de un ‘ampay’ que destapó una supuesta infidelidad. Como se recuerda, hace unos días, la exconductora tildó de expresidiario al padre del ‘Gato’ y él le responde.

El político habló con los reporteros de ‘Amor y Fuego’ sobre las declaraciones que ha dado Melissa Paredes contra su hijo futbolista.

“Nosotros como familia estamos unidos simplemente y apoyando a nuestro hijo. Pero parte de la decisión familiar es no hablar absolutamente nada, no prestar ninguna declaración, que esto siga su curso normal”, sostuvo.

Padre del ‘Gato’ Cuba rompe su silencio contra Melissa Paredes: “Ella quiere que mi hijo pague todo”. Video: Amor y Fuego

Respecto a la publicación que hizo Rodrigo Cuba en su cuenta de Instagram en la que mostraba la propuesta de convenio que le ofrecía Paredes y que horas después fue eliminada, el exviceministro argumentó que la plataforma de Instagram lo borró porque incumplía sus normas.

“Pusieron un poco en tela de juicio el tema del Instagram. Instagram lo ha bajado porque dice que no cumple sus normas porque se publicó el convenio en la que se evidencia cuál es la actitud de la parte contraria”, dijo.

JORGE CUBA DICE QUE MELISSA NO QUIERE CONCILIAR

Además, Jorge Cuba aseguró que Melissa Paredes no tiene la intención de conciliar pues le pide el 100% de los gastos a su hijo ‘El Gato’ Cuba. “De decir una cosa y mandar un convenio de conciliación que yo diría no es conciliación porque ahí no hay nada conciliable, ella quiere que todo pague”, agregó.

Por otro lado, el político evitó responderle a la modelo por el calificativo de expresidiario que le dio. “La verdad es que yo no voy a tomar ninguna atención a esas declaraciones. Nosotros seguimos guardando silencio, estamos llevando este tema con estricta reserva, nada más”, sentenció.

Sin embargo, aclaró que las autoridades correspondientes se encargarán de lo que declare la exconductora de ‘América Hoy’. “No estamos autorizados para declarar, en este caso como es cosa mía, no le voy a prestar atención sencillamente”, precisó.