La psicóloga Lizbeth Cueva retornó al programa ‘América Hoy’ para hablar sobre algunos problemas que las parejas presentan. En ese sentido, no dudó en pronunciarse por la situación actual de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba y arremetió contra ambos por el cuidado de su pequeña hija.

Según dijo la especialista, la modelo y el futbolista están confundiendo a su hija Mía con la presentación de sus respectivas parejas: Anthony Aranda y Ale Venturo. Precisó que la menor aún está asimilando el divorcio.

“No me puedo quedar callada porque hay niños de por medio en el caso de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. Una niña que hasta hace poco recién sale de un esquema de hogar de familiar, no termina de entender lo que pasó en su hogar y otra vez está entrando a otro esquema con otra pareja”, dijo.

Lizeth Cueva, quien en su momento avergonzó a Melissa EN VIVO por su relación con Rodrigo Cuba, añadió que no tiene problema con las parejas de ambos, pues esto va más al cuidado de la menor.

“Cada uno vive su amor y está bien, yo no tengo problema , son tres escenarios que la niña está afrontando en estos momentos y hay un enredo en su cabecita. Cada uno está pensando en ellos como varón y mujer ¿y la niña?... Si la personalidad del niño es muy sensible podría forzar o reforzar cierta inestabilidad. el pequeño necesita un hogar estable”, sentenció.

JANET BARBOZA REPLICA

En ese sentido, Janet Barboza intervino y cuestionó directamente a Rodrigo Cuba al ponerlo como ejemplo que las redes sociales mienten.

“Lo que ponen en la red social no se ajusta lo que realmente quiere, por ejemplo el Gato Cuba cuando se entera de estas imágenes (ampay) pone un post diciendo que recién sabe, pero al mismo tiempo perdona la infidelidad y le pide a Melissa que intenten salvar la relación”, dijo.