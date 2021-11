En la última edición de su programa, Magaly Medina dio detalles del audio completo que Melissa Paredes le prohibió difundir debido a que se escuchaba la voz de su pequeña hija en medio de una discusión con el ‘Gato’ Cuba. Al respecto, el terapeuta de parejas Tomás Angulo analizó el perfil psicológico del futbolista.

Según reveló la ‘urraca’, en el audio se escucha a la modelo intentando seducir a su esposo, pero al ver que él no cae en el juego se sale de control y lo tilda de psicópata y cínico. Sobre ello, el psicólogo aseguró que se trata de una provocación y un juego de seducción.

Además, Tomás Angulo precisó que no denota que Rodrigo Cuba sea obsesivo, como lo menciona Melissa Paredes, sino todo lo contrario. En esa línea, argumentó que si tuviese pruebas de lo que dice, mostraría todo, pues un hombre obsesivo intentaría abordarla por todas las vías.

“En una obsesión hay control excesivo y aquí no lo hay. Es más, si Melissa tuviera a un obsesivo que quiere retenerla, ella tendría cantidad de pruebas, de audio, de texto, de todo, porque los obsesivos compulsivos que quieren retener a una mujer intentan el control por todos los medios”, aseguró.

Tomás Angulo analiza el perfil del ‘Gato’ Cuba tras audio: “Es permisivo y complaciente, pero no obsesivo”. Video: Magaly Tv La Firme

¿HAY PRUEBAS QUE EL ‘GATO’ CUBA ES OBSESIVO?

En los detalles del audio que dio cuenta Magaly Medina, según narra, es Melissa Paredes quien pierde los papeles, mientras que su esposo se muestra tranquilo y paciente. Sobre ello, el doctor Tomás Angulo volvió a remarcar que no existen pruebas que demuestren su obsesividad.

“Por el contrario, lo que estoy viendo es que es permisivo e influyente. Ella está manipulando los hechos porque si tú analizas todos los audios, ella es la que toma la iniciativa para la conversación, ella hace las preguntas sugerentes o convenientes, ¿Qué vemos de él? Un simple respeto, vemos permisividad, es complaciente, él no quiere meterse en problemas”, señaló.

“Si yo siento que tengo una persona que me acosa muestro las pruebas y las evidencias de acoso. Ella no las tiene, a mí me parece que ella intenta jugar con el público, manipular y hacerse la víctima, es obvio y claro”, dijo a la ‘urraca’, quien coincidió con el especialista.