Melissa Paredes cuenta todos los secretos de su relación con el ‘Gato’ Cuba [VIDEO y FOTOS]

Melissa Paredes y su esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, le abrieron las puertas de su casa a Gisela Valcárcel para contarle sus secretos de pareja. La protagonista de ‘Ojitos hechiceros’ cuenta en ‘Gisela busca...’ que no era aceptada por la familia paterna de su hoy esposo, ya que la veían como una ‘arribista’.



“Melissa reveló a Gisela todo lo que tuvieron que enfrentar y superar en su relación. Dice que la familia paterna de Rodrigo no la aceptaba, no la veía con buenos ojos, pensaban que era una relación pasajera o un vacilón”, contó un allegado a la producción.



“El primer ‘ampay’ de ellos provocó un ‘terremoto’ en la familia del ‘Gato’. No la aceptaban por ser de Ventanilla, una chica reality, pensaban que era una arribista que se le metía por los ojos para escalar a una mejor posición económica. Incluso, Rodrigo comenta que los directivos del club donde jugaba tampoco estaban de acuerdo con la relación que tenía con Melissa, quien en esa época se sentía discriminada y muy poco valorada como mujer. Pero poco a poco demostraron que su amor es verdadero, se casaron y ahora tienen una pequeña bebé de 4 meses”, dijo nuestra fuente.



Durante el avance de la entrevista, que se verá hoy a las 10 de la noche, Melissa cuenta que uno de sus secretos es nunca irse a dormir molestos y que su esposo parece serio, pero es muy divertido. (M. Casas)



Melissa