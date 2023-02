Génesis Tapia le brindó su respaldo a Melissa Paredes, quien dejó entrever que podría demandar a Magaly Medina.

“Meterse con el honor y buena reputación de las personas no es un juego. Melissa trabaja con su imagen, es presentadora de televisión y esto (ataques de Medina) daña su trabajo e ingresos. Ya sea Melissa, Juanita o Manuelita... todos merecen respeto, sin importar la clase social, raza o nombre”, precisó.

De otro lado, indicó que se siente entusiasmada porque este año culmina su carrera de Derecho. “Ya estoy en el último ciclo. Con mi esfuerzo, trasnochadas, lágrimas y dedicación he podido superar muchas trabas en el camino. Estoy segura de que seré una de las mejores abogadas, sino también jueza”, expresó.

EL ACTIVADOR DENUNCIARÁ A MAGALY

Anthony Aranda se muestra decidido a no ceder en el conflicto que lo enfrenta a Magaly Medina, quien lo insultó llamándolo “muerto de hambre” después de una nota que apareció en su programa. En dicha nota se sugirió que Melissa Paredes cubría todos los gastos de una salida en familia.

El bailarín expresó su molestia y negó la información que se le atribuía. Sin embargo, el ‘Gato Activador’ no anticipó que la ‘Urraca’ entrevistaría a uno de sus supuestos socios.

Después de esto, Aranda emitió una advertencia a Magaly, declarando que estaba harto de ser objeto de odio incitado y asegurando que hablaría con su abogado.

Anthony Aranda afirmó que buscaría ayuda legal para evaluar la viabilidad de una posible demanda contra Magaly Medina. El bailarín afirmó que, aunque gane poco dinero al mes, esto no define quién es como persona.

“Lo conversaré con mi abogado. Yo creo que así se gane 10 soles mensuales, usted señora, no me paga a mí nada. Me parece un poco desatinado tener que hablar (sobre) qué clase de persona eres, por cuánto ganas. ¿Por eso tiene que criticar?”, señaló Anthony.

Aranda declaró que respeta la opinión de la “Urraca”, pero se sintió indignado porque piensa que se está fomentando el odio hacia su persona. Además, cuestionó a la presentadora por dedicar una gran cantidad de tiempo en su programa para hablar mal de él.

“Un poquito de tino, si ella piensa que soy un don nadie, se respeta, pero incentivar este odio, eso es lamentable. No tengo que darle explicaciones a la señora ni a nadie, es innecesario, no es relevante”.

“Salí a desmentirla porque su intención no es solamente hablar, es generar odio, que ya lo hizo durante un año (…) Si dice que soy un bueno para nada, ¿por qué me dedica tantos minutos en su programa?”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

Luigi Carbajal: “Mi novia tiene la misma edad de mis hijos”

Percy Diestra contento por el éxito de ‘La casa de la comedia’: “Hacemos humor del pueblo”

Lucho Cuéllar apoya a John Kelvin: “Mi amistad sigue firme con él”