El pasado viernes, Gigi Mitre resaltó un mensaje que una de sus seguidoras le mandó sobre el escándalo entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por su hijita. “Una persona me escribe y me dice ‘¿y si en este episodio la niña confundió posiblemente al Activador (Anthony Aranda) con el Gato Cuba? ’ Que se investigue, por eso estamos pidiendo que se investigue hasta el final”, indicó la conductora.

La compañera de Rodrigo González destacó que en su momento la hija de Melissa y el Gato llamó ‘tía’ a su mamá. “También podría pensar que el papá puede ser el ‘Gato Activador’... se habrá confundido... por eso digo que se investigue no decir todo es mentira, el otro es un santo y ella es una desgraciada”, acotó.

En ese sentido, indicó que no están señalando ni acusando a nadie pero se barajan muchas teorías de lo ocurrido. “La chiquita quizá lo vio en YouTube o fue la historia que le contó una amiga, o no fue el Gato Cuba sino el Gato Activador o visceversa . Eso lo tiene que decir un especialista pero no tengamos esa certeza, ni todo el mundo ha visto el video ni somos especialistas”, dijo Gigi Mitre.

Gigi Mitre consideró que quizá la hija de Melissa Paredes confundió a Rodrigo Cuba con el ‘Gato Activador’ Anthony Aranda.

GIGI MITRE LLORA AL VER VIDEO DE HIJA DE MELISSA

Melissa Paredes llegó a los estudios de Willax TV para enseñar a Rodrigo González y a Gigi Mitre un video/audio donde su pequeña hija acusa a su padre Rodrigo Cuba de supuestamente dañarla. La conductora de televisión apareció en su programa ‘Amor y Fuego’ y respaldó a la modelo tras las pruebas que tendría.

Al respecto, Gigi Mitre dejó en claro que ha sido testigo de ver cómo la pequeña hija de Melissa Paredes responde a preguntas de su madre tras una supuesta agresión por el ‘Gato’.

“ Si mi hija me dice lo que yo he escuchado y lo que dice Rodrigo lo he visto, yo no sé si el impulso me hubiese hecho hasta pensarlo, tomar la decisión de llamar por teléfono, yo hubiese ido como una bala a hacer la denuncia y hasta que no se esclarezca mi hija se queda conmigo y las 24 horas. Una madre no tendría que pensar que le está mintiendo, lo que nosotros vimos no fue una explicación explícita como lo hubiese hecho un adulto, sin embargo, les juro por mi madre que es lo más sagrado que tengo, que a mí no me paraba de salir las lágrimas de la pena que sentí, del dolor, de solo pensar o imaginarme que una hipótesis denuncia al Gato Cuba podría ser cierta”, dijo.

En otro momento, Gigi Mitre confesó que no pudo aguantar el llanto de solo pensar que sí existe una posibilidad que Rodrigo Cuba le haya hecho daño a su pequeña.

“ Me sorprende que él ni siquiera haya tenido la curiosidad de ver el video, me sorprende que el abogado hable con tanta ligereza sin siquiera haber visto el video . Seguramente sin ver el video, yo hubiese pensado, pero una vez que vi el video y de verdad que se me puso la piel de gallina. Ahorita me cuesta estar parada, me puse a temblar, y sí me dolió en el alma que haya una mínima posibilidad que a esa niña le hayan hecho daño”, puntualizó.

