Gisela Valcárcel rompió su silencio entorno al polémico caso de Melissa Paredes y su ampay con su bailarín Anthony Aranda. La Señito la defendió y criticó duramente a los detractores de la conductora, que la cuestionaron por la supuesta infidelidad a su pareja, Rodrigo Cuba.

En un extenso pronunciamiento, Gisela Valcárcel no solo le envió un mensaje de reflexión a Melissa Paredes, sino que también se dirigió a sus críticos que la han venido juzgando los últimos días.

“Quizá hayan personas que nunca comente errores y que pueden tirar la primera piedra. Ojalá que los comunicadores podamos seguir dando ejemplo de una buena comunicación. Es muy fácil hablar mal y lo difícil es hablar bien en momentos cuando hay tempestad”, dijo la conductora en Reinas del show.

Gisela Valcárcel envía mensaje a críticos de Melissa Paredes (VIDEO: América TV)

CUESTIONA A RODRIGO CUBA

Gisela Valcárcel se pronunció sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, durante ‘Reinas del show’, cuya edición se grabó el día viernes en los estudios de América TV en Pachacamac. La popular ‘señito’ indicó que espera que la conductora pueda resolver sus problemas y le dijo que no la juzgará a pesar de los ataques.

Asimismo, Gisela Valcárcel se pronunció sobre Rodrigo Cuba y consideró que no cree que él sea el bueno y que Melissa Paredes sea la mala en esta historia que tiene en vilo a todo el Perú.

Todos cometemos errores, todos. Ojalá que Rodrigo y tú puedan volver a hablar, pero yo no voy a purificar a nadie solo porque se quede callado. En Perú se dice que Rodrigo es el bueno porque sí y que Melissa es mala, pero yo no me creo esos cuentos”, sentenció la conductora y dueña de GV Producciones.