En muchas ocasiones se habló de que Jorge Cuba, papá de Rodrigo Cuba, no se llevaba con Melissa Paredes. Por ello, el señor en mención salió al frente para aclarar y dar su versión en el programa “Amor y Fuego”.

“En realidad como, padre siempre he querido para mi hijo lo mejor, y cuando me refiero a lo mejor es no llegar a estas situaciones como se llegó ahora. Yo como padre se lo dije a mi hijo, no lo presagiaba, Gigi, todos los casos de pareja que son de la farándula terminan así, casi todos. Entonces, yo fui muy cauto y en el caso de mi hijo, él tiene una conducta intachable. Esa fue mi recomendación: “Mira bien, piensa bien, recién la conoces, hace poco tiempo”, comienza a contar Jorge Cuba en Amor y Fuego.

Luego, “Peluchin” le dice: “Usted cuando recién la conoció y él se apareció diciendo: “Me voy a casar con Melisa”. Usted no lo celebro ”. Ante ello, Jorge Cuba respondió: “De ninguna manera. Yo tuve mis reservas, sé lo dije a él y lo comenté a toda familia y ninguno de la familia estaba de acuerdo, te lo digo así “, agregó.

“Rodrigo es una persona mayor, responsable de sus actos y yo respeto su decisión. Simplemente en su oportunidad le di consejo como padre para que tuviera cuidado y en el futuro no se encontrará con una situación como la que se está dando ahora”, manifestó Jorge Cuba a Amor y Fuego.

Jorge Cuba, papá del ‘Gato’ Cuba, ¿Fue a la boda de su hijo con Melissa Paredes?

“Yo fui al matrimonio, básicamente por mi hijo porque un hijo solo se casa solo una vez, y por más que yo estaba disconforme con ese matrimonio, no podía dejar de ir. Tenía mis dudas de ir”, contó, Jorge Cuba, papá del ‘Gato’ Cuba en Amor y Fuego.

Tras esa declaración, Rodrigo Cuba, ¿le consulta si en algún momento hubo paz o siempre fue tirante la relación? Jorge Cuba, responde: “No, nunca ha sido tirante, simplemente yo no tenía mucho trato con ella. Ese es el tema, yo evitaba”, agregó.

Papa del ‘Gato’ describe personalidad de Melissa Paredes

“Ella es impulsiva, egocentrista, creo que todos la conocemos y sus impulsos la ganan”, detalló Jorge Cuba, padre del futbolista Rodrigo Cuba.

¿Le incomodó que Melissa Paredes le recordara su pasada a nivel nacional? Esto respondió Jorge Cuba

“La verdad que no sentí nada. Lo tomé con calma y como dije anteriormente, lo tomo de quien viene. Ella no ha pensado antes de lanzar esa frase. Se puede ganar una querella, por eso, pero yo no voy a hacer nada. Ella no ha pensado al lanzar esa frase. Lo que nosotros queremos era llegar a un acuerdo”, comentó.

Papa de Cuba desmiente que no quiso a Melissa Paredes porque era humilde y “chola”

“Eso es una mentira, yo provengo de una familia humilde, yo soy de barrio, no soy rico, nunca lo fui, entonces, yo no podía expresarme así de ella. Yo hice una radiografía de ella porque quería ver con quien se casaba mi hijo, y por eso, hablé con Rodrigo. Yo conozco bien de donde viene me refiero al mundo muy conocido como espectáculos y como ha crecido, y como se ha ido desarrollando, porque no quería que a mi hijo le pasara lo que le está pasando, el dolor que está pasando. Ella ha tenido muchas relaciones antes de estar con mi hijo. No es una persona que recién empezaba un noviazgo, sino ella tenía tres, cuatro o cinco compromisos que yo he leído y me han comentando personas. Yo decía cuidado, más que todo por los escándalos y como se ha manejado”, explicó.

Papá de Gato Cuba confirma que Rodrigo y él fueron con el mismo traje al matrimonio con Melissa Paredes

“Eso ha sido un mensaje”, sentenció Jorge Cuba en el programa Amor y Fuego.

