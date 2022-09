Gisela Valcárcel estrenará este 1 de octubre una nueva temporada de “El Gran show”, y desde que se confirmó la noticia se viene especulando que Melissa Paredes podría retornar a la pista de baile por la puerta grande.

Como se recuerda, la modelo fue parte de ‘Reinas del Show’ en el 2021. Sin embargo, no volvió a aparecer en la pista de baile luego que saliera a luz el ‘ampay’ que protagonizó con Anthony Aranda.

La exconductora del programa ‘América hoy’ decidió pronunciarse respecto a las especulaciones y confirmó que hasta el momento no tiene nada cerrado con la producción de ‘El Gran show’.

“La verdad, no te puedo decir si sí ni no, porque no tengo idea. Realmente no he estado viendo mucho tele” , dijo en una entrevista al portal Infobae. “No sé nada de eso, me agarras por sorpresa. Me han contado que han hablado sobre eso en ‘Amor y Fuego’, y que hay un video (promoción de El Gran Show), pero qué te puedo decir” , acotó respecto al tema.

Asimismo, Melissa Paredes tuvo una singular respuesta cuando le preguntaron sobre qué opinaba respecto a sus excompañeros ‘América hoy’, quienes aparecieron en el matutino con unas pancartas pidiendo su regreso al show de Gisela Valcárcel.

“Jajaja, ah, ¿ahora sí?”, comentó al conocer que sus compañeras de ‘América hoy’ pedían su retorno a la TV.

Finalmente, Melissa no se animó ni afirmar y descartar su participación en el programa que estrenará este sábado Gisela Valcárcel por la señal de América Televisión. “Como te dije, no puedo afirmarlo o negarlo, no sé ni qué decirte, me da risa todo (las especulaciones)”, puntualizó.

