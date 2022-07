El abogado de Rodrigo Cuba, César Nakazaki, se pronunció en el programa ‘América hoy’ para dar detalles del caso polémico entorno a los enfrentamientos del futbolista con Melissa Paredes entorno a su pequeña niña.

Nakazaki indicó que rechazan de manera tajante la acusación de la modelo respecto a presunta agresión a la menor y acusó a la también actriz de ‘haber falsificado pruebas’.

“El tema ha sido claro, el contenido de la llamada, yo lo he escuchado, es bastante claro, es bastante persuasiva, por así decirlo. O te acomodas y te alineas o asumes. Melissa se va a comer un problema mucho más grande, ya no con nosotros, sino con Fiscalía por presentar pruebas falsas “, dijo.

Abogado de Rodrigo Cuba: "El médico confirmó que la niña no tiene absolutamente nada"

DIAGNÓSTICO DE LA HIJA DE MELISSA Y RODRIGO

En otro momento, César Nakazaki dejó en claro que la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba no tiene ninguna lesión, según los resultados del médico que la revisó.