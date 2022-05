Melissa Paredes brindó una entrevista exclusiva a Trome en la que descartó que haya recibido dinero por divorciarse del futbolista Rodrigo Cuba y aprovechó para hacerle una aclaración a los conocidos periodistas Magaly Medina y Rodrigo González.

“Me da risa que digan que me pagaron por el divorcio. Te cuento que para adquirir el departamento yo puse 60 mil dólares y me devolvieron solo 40, aún me deben 10 mil dólares que ni siquiera se los he cobrado porque eso va a mis ahorros”, manifestó la actriz.

Agregó que ‘ El Gato’ solo le dio 40 mil, además, que perdió otros 20 mil en la decoración . “Ahora me río y digo ‘que pelotuda fui’. Hablo de esto no para enfrentarme al padre de mi hija, sino para aclararle el panorama a Magaly Medina y a ‘Peluchín’, que hablan cosas que no son, todo lo que he tenido me lo gané con mi trabajo”, afirmó.

Melissa Paredes añadió que solo tiene 31 años y le queda mucho por vivir. “Me falta mucho por ganar, creo que la vida recién empieza”, agregó.

