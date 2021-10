Jorge Alonso Cuba, hermano de Rodrigo Cuba, decidió mostrarle todo su apoyo al futbolista, luego del escándalo que se desató por el ampay que protagonizó Melissa Paredes con su bailarín en Reinas del Show, y su posterior comunicado donde anunciaba su separación.

“Estar ahí cuando alguien lo necesita. Esa es la mejor manera de decir ‘te quiero’. Eres el mejor hermano que me pudo tocar. Mamá nos hizo así. Buenas personas siempre. Estamos juntos para las que sea”, escribió el hermano del ‘Gato’ en Instagram y Twitter.

MELISSA ROMPE SU SILENCIO

CONTÓ SU VERDAD. Melissa Paredes rompió su silencio este jueves y se pronunció tras su polémico ampay con Anthony Aranda, su bailarín en Reinas del Show, y su separación de Rodrigo ‘El Gato’ Cuba.

“Se supone que las cosas ya estaban conversadas, habladas, todo un tema que se sabía tras puertas, tras siete llaves. Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé, ya habíamos acordado desde hace días y en la tarde, me dijo que solo yo iba mandar el comunicado, él no iba mandar nada”, dijo Melissa Paredes.

La también actriz aseguró que su polémico comentario no fue redactado por ella, por lo que generó confusión con las fechas de su separación de Rodrigo Cuba. “Fue en setiembre, octubre... el ampay fue anteayer... el 7 de octubre hablamos a calzón quitado, decidimos separarnos ambos, de mutuo acuerdo”, confesó.

Asimismo, indicó que habían acordado que emitirían el comunicado en diciembre, fecha hasta la que vivirían juntos. “Pequé de confiada, de confiar en una persona que me dijo que jamás me había daño”, aseguró Melissa Paredes.

“Hemos ido a bautizos, cosas juntos, pero ya estábamos separados, se supone que nos íbamos a separar de a pocos, por el bienestar de nuestra hija”, dijo la conductora, al mismo tiempo que aseguró que no pensaba divorciarse del Gato Cuba.

“Este será el primer y único comunicado que haré, por el amor y respeto que le tengo a mi hija y a mi familia. El día de hoy he tomado conocimiento de la decisión de mi aún esposa de ponerle fin definitivo a nuestra relación y solo puedo decirle que la he amado, respetado y procurado como es y fue mi compromiso de vida al unirnos en matrimonio”, escribió ‘El Gato’.

DEMANDARÁ AL GATO

“Él sabía la verdad, le dije la verdad desde que sentí que alguien me atraía. Ha sido desde finales de setiembre, le dije, él me dijo si estaba segura y terminamos nuestra relación en julio”, dijo Melissa Paredes

Asimismo, indicó que lucharon por varios años por mejorar su romance, pero ya no daba para más. “Desde el 2019, 2020, 2021... en julio de 2021 la familia se enteró y fue terrible. Conversamos con la familia, nos dijeron ‘ustedes pueden superar esto’, creíamos que lo estábamos superando pero parece que no, tiramos mucho de la cuerda y ya no da más, es mi error no haber sacado un comunicado antes”, indicó Melissa Paredes.

Por otro lado, se mostró indignada con el Gato Cuba por haber emitido su comunicado y anunció una demanda contra él. “Lamentablemente yo voy a tener que tomar medidas legales, con pruebas legales, porque no puedo confiar en alguien que dice ser tu amigo, el padre de tu hija, que te dice que todo va estar bien y saca un comunicado que dice que se entera hoy”, agregó la también actriz.

“Lo vamos a resolver por la vía legal, porque yo ya no confío en sus palabras”, aseveró.

EL GATO NO SE QUIERE IR DE SU CASA

Finalmente, Melissa Paredes aseguró que le pidió a Rodrigo Cuba que se retire del departamento donde conviven con su hijita, pero él se negó y ella no tiene a d´nde ir. “Si yo me voy, él me puede denunciar por abandono de hogar... para mí la palabra valía más que cualquier cosa legal pero por lo visto no es así, ahora voy a tener que ir con pruebas, con todo, a hacer la parte legal”, indicó.

