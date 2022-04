Melissa Paredes y Anthony Aranda continúan dando qué hablar. El último fin de semana, la pareja salió a disfrutar con la pequeña Mía, hija del ‘Gato’ Cuba, sin embargo, el ‘Activador’ se mostró cansado y la modelo le puso las cosas claras.

Mediante su cuenta de Instagram, el bailarín Anthony Aranda dijo sentirse agotado por salir a jugar con la hija de la modelo, pero no se imaginó que Melissa le increparía para aclararle cómo es realmente la vida familiar.

“Terminamos más cansados que los peques” , dijo el ‘Activador’ y Melissa le respondió contundente “¿Qué se siente? Así es, ¿quieres vida familiar? Así es. Está muerto, no puede más con su ser. ¿quieres hijos? así es, ayayay”.

Melissa Paredes y Anthony Aranda sobre la vida en familia

“No, imagínense, Mía ha jugado ufff, increíble, de hecho yo tengo todos los fines de semana a Mía y siempre la pasamos increíble, buscamos cosas por hacer. Es maravilloso de verdad cómo algunas cosas te cambian la vida, te saca lo más bonito y disfrutamos un montón. Hoy sí me he sentido super cansada, no sé por qué, encima mañana tenemos cumpleaños, ya se imaginarán. Yo me voy a dormir porque no doy más. El Anthi no, no puede más con su vida, pero así es la vida en familia, no hay de otra”, dijo.