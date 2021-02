INDIGNADA. Así se mostró Melissa Paredes este lunes, al comentar la situación de decenas de personas que hacen largas colas para adquirir o recargar sus balones de oxígeno, necesarios para el tratamiento de ‘pacientes covid’ en estado grave.

En ese sentido, la esposa del Gato Cuba reveló que pasó por una complicada situación al tratar de conseguir cama UCI y oxígeno para un familiar cercano. “El oxígeno lo están elevando demasiado caro. Si a uno le cuesta bastante adquirirlo, me imagino a esta pobre gente... a estas personas que no tienen o solo tienen para comer”, dijo la conductora de América Hoy.

Conectadas vía microhondas con un local de recarga de balones, las presentadoras se mostraron sorprendidas al conocer que una mujer de escasos recursos tuvo que pagar tres mil soles por un balón.

“A mí me lo vendieron a 1500 dólares y lo estoy diciendo aquí porque la verdad es indignante, porque yo pienso en las personas que no tienen, que solo tienen para comer y cómo van a vivir estas personas”, dijo Melissa Paredes.

En ese sentido, aseguró que muchas personas se aprovechan de la crisis y no tienen humanidad con los que más necesitan. “No se puede lucrar con el sufrimiento ajeno. Háganlo conmigo, no me interesa, pero con esta pobre gente que no tiene para comer... yo no entiendo”, agregó visiblemente indignada.