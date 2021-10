ROMPE SU SILENCIO. Melissa Paredes se pronunció este jueves tras el polémico ampay que protagonizó con su bailarín en Reinas del Show, Anthony Aranda, a pesar de aún estar casada con el Gato Cuba.

“Se supone que las cosas ya estaban conversadas, habladas, todo un tema que se sabía tras puertas, tras siete llaves. Me sorprendió muchísimo el comunicado que mandó él, no me lo esperé, ya habíamos acordado desde hace días y en la tarde, me dijo que solo yo iba mandar el comunicado, él no iba mandar nada”, dijo la conductora de América Hoy.

La también actriz aseguró que su polémico comentario no fue redactado por ella, por lo que generó confusión con las fechas de su separación de Rodrigo Cuba. “Fue en setiembre, octubre... el ampay fue anteayer... el 7 de octubre hablamos a calzón quitado, decidimos separarnos ambos, de mutuo acuerdo”, confesó.

Asimismo, indicó que habían acordado que emitirían el comunicado en diciembre, fecha hasta la que vivirían juntos. “Pequé de confiada, de confiar en una persona que me dijo que jamás me había daño”, aseguró Melissa Paredes.

“Hemos ido a bautizos, cosas juntos, pero ya estábamos separados, se supone que nos íbamos a separar de a pocos, por el bienestar de nuestra hija”, dijo la conductora, al mismo tiempo que aseguró que no pensaba divorciarse del Gato Cuba.

