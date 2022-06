Melissa Paredes se molestó con un medio local por haber publicado una noticia donde resaltan que su hija la llamó ‘tía’ y no la reconoce como madre. A través de sus historias de Instagram, la actriz se pronunció y aclaró el tema, además de asegurar que está harta de la cobertura de la prensa sobre ella.

“Voy a aprovechar un ratito antes de que salga Mía para decirles a esta gente de El Popular, ¿qué tal esos verdes? Me tienen harta con esas noticias tontas y poniendo ahi ‘no la reconoce como madre’ y te juro que ya me dirigo así porque ya me harta porque se nota a leguas ya saben que cosa...”, dijo indignada la exconductora de televisión.

Asimismo, volvió a compartir el video donde su hija con Rodrigo Cuba la llama ‘tía’ y aclaró que fue un ‘juego de niñas’. “Les voy a dejar el video repetido para que vean el contexto de esa situación y cómo se dio, porque además ponen ‘ay se molesto’, ubíquense, juego de niñas, las niñas juegan, de verdad que me tienen hasta acá con este tema, suave...”, agregó Melissa Paredes.

Finalmente, aseguró que ‘la hacen enojar’ con este tipo de publicaciones.

Melissa Paredes se molestó por una noticia de un diario local, donde destacaban que su hija la llamó ‘tía’ en vez de ‘mamá'.

