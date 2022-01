Melissa Paredes y su tremenda indirecta al ‘Gato’: “Me gusta Anthony porque no es hijito de mamá”

QUÉ FUERTE. Melissa Paredes se llenó de inspiración este miércoles en el programa ‘Mujeres al mando’ y elogió a su actual pareja, Anthony Aranda, por haberle hecho algunas sorpresas tras su debut en el magazine de Latina. La modelo indicó que el bailarín ‘no es un hijito de mamá’ y muchos indicaron que le habría enviado una indirecta a Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes indicó que está enamorada de Anthony Aranda porque es un hombre que ‘toma la iniciativa y es independiente’, aspectos que la mantienen cautivada a más no poder.

“Me gusta que no es un hijito de mamá que tiene que esperar a que le sirvan las cosas, que tú lo atiendas, toma la iniciativa y hace las cosas y me encanta un hombre así, independiente que haga sus cosas, que no le tengas que estar diciendo ‘has esto, has el otro’ ¡Qué pereza!”, dijo Melissa Paredes.

Además, contó que Anthony Aranda le preparó el almuerzo, a modo de sorpresa cuando regresó a su departamento tras su participación en el programa de Latina.

Este comentario hizo que Giovanna Valcárcel se quedara ‘en shock’ pues también consideró que su comentarios se trataban de una comparación con su antigua relación con Rodrigo Cuba.

ENCANTADA CON SUS COMPAÑERAS

Melissa Paredes reapareció por segundo día consecutivo como conductora de Mujeres al mando. La modelo no dudó en lanzarle elogios a sus ‘nuevas compañeras’, Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel.

Recordemos que, el martes, Melissa Paredes fue presentada como conductora invitada en ‘Mujeres al mando’, sin embargo, todo parece indicar que se quedará en el magazine de Latina.

Al respecto, Melissa Paredes dijo sentirse muy feliz con sus compañeras de conducción y no dudó en calificarlas de ‘maravillosas’, al dar inicio a esta nueva etapa en la televisión.