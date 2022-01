ORGULLOSA. Melissa Paredes sigue disfrutando su fin de semana junto a Anthony Aranda. La parejita se encuentra acompañada por la hija que la modelo tiene con Rodrigo Cuba y, según parece, también con la familia del ‘Gatito Activador’.

La modelo apareció en las historias del bailarín para presumir sus dotes culinarios y dejar ver que ya utiliza apodos cariñosos con él. “ Miren qué rico, cebichito que ha hecho mi bebé, buenazo, espectacular. Cocina un cebiche uffffff” , dice Paredes.

Desde el sábado, la exconductora se ha dejado ver súper feliz junto a su actual pareja y ni se preocupó del ‘roche’ que pasó luego de que Latina lanzó una encuesta para decidir su permanencia en “Mujeres al mando”, la cual perdió por más del 70% de los votos.

¿Rodrigo Cuba manda indirecta a Melissa Paredes?

En una entrevista, el ‘Gato’ Cuba aseguró que él “pasa la página rápido”, en referencia a su nueva relación con Ale Venturo, tras su mediático divorcio de Melissa Paredes. “Soy de las personas que pasa la página y la paso muy rápido, gracias a Dios... Me he tomado tiempo para mí mismo, para darme cuenta qué era lo que quería y qué era lo que no”, dijo.

Además, al parecer, el futbolista mandó su chiquita a su exesposa. “Yo no creo que cuando estés con una persona, tengas que subir fotos por obligación ”, sostuvo.

