¡ENAMORADÍSIMA! Melissa Paredes se lució en Instagram cocinando para Anthony Aranda. El propio ‘Gatito Activador’ compartió una historia agradeciéndole a la conductora y revelando que lo “engríe demasiado”.

“¡Wao! Yo estaba a dieta, pero por aquí me están engriendo demasiado. Amor yo estaba a dieta (Melissa: amor tu no haces dieta) Bueno sí, no hago dieta. ¡Que rico! Gracias, bebé”, se le escucha decir al bailarín.

En otra de las historias, se observa a la parejita frente a un espejo derrochando amor. “Que lindos”, dice la ex del ‘Gato’ Cuba, a lo que Aranda responde: “Mi bella hermosa”.

Melissa Paredes se luce engriendo a Anthony Aranda

¿Melissa Paredes no cocinaba para el ‘Gato’ Cuba?

El último 11 de enero, durante el programa ‘Mujeres al mando’, la propia Melissa Paredes confesó que solo cocina “cuando está feliz”. “Voy a preparar una rica causita de la felicidad porque les cuento que cuando yo estoy feliz, cocino”, señaló muy sonriente en aquel entonces.

Tras ello, su compañera de conducción Giovanna Valcárcel le dijo: “O sea que cuando eres feliz cocinas, ¿Hace cuántos meses que no cocinabas?”.

“Uff no cocinaba casi nunca ”, aseguró Melissa Paredes, quien en noviembre del año pasado formalizó su divorcio de Rodrigo Cuba, padre de su hija, esto luego de que fuera ampayada con Anthony Aranda en una camioneta.