SE SINCERA. Melissa Paredes volvió a la conducción de Mujeres al mando y si que sus declaraciones sacaron chispas. En esta última edición, Dorita Orbegoso le preguntó si perdonaría una infidelidad y todo estalló.

La secuencia empezó con una pregunta de Giovanna Valcárcel a Melissa Paredes, en relación a cuál sería aquella situación que jamás perdonaría. La modelo dijo que una mentiría de Anthony Aranda jamás tendría su perdón.

“(No le perdonaría) que me mienta. Que me mienta en cualquier cosa, siempre que me diga la verdad, yo veo que hago”, dijo inicialmente Melissa Paredes

DORITA Y SU INCÓMODA PREGUNTA

En ese momento, Dorita Orbegoso ‘desenvainó la espada’ y dio la estocada final’ preguntándole sobre si perdonaría una infidelidad.

“¿Perdonarías una infidelidad, Melissa?”, preguntó Dorita Orbegoso, desatando un ambiente de tensión en el set. Melissa Paredes respondió con un rotundo ‘No’.

“No, por eso las cosas como son, primero las cosas claras ‘no te quiero más, ahí nomas’ y todo bien. Dorita muchas gracias por estar aquí hoy”, dijo Melissa Paredes.

