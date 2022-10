¡ASU! Janet Barboza saludó el ingreso de Melissa Paredes a El Gran Show, reality de Gisela Valcárcel, esto luego del escándalo de infidelidad del año pasado con el Activador, su entonces pareja de baile.

“La gente tiene el derecho a trabajar, las personas necesitan trabajar, y yo celebro que trabajen”, dijo la popular rulitos.

No obstante, remarcó que ella no avala algo con lo que no está de acuerdo. “ Se lo dije a Melissa (...) Si no estoy de acuerdo , voy a ser consecuente, no se dio de la forma correcta. Cada quién es dueño de sus actos. Lo que hizo Meli y lo que hizo el Gato, ellos van a asumir las consecuencias, pero el trabajo no se le niega a nadie”, agregó.

Janet Barboza a Magaly Medina: “Cómo vas a decir que alguien fomenta la infidelidad”

En otro momento, la conductora de América Hoy lanzó fuertes comentarios contra la ‘urraca’, quien acusó a Gisela Valcárcel de “fomentar la infidelidad en su programa”.

“Se ha quedado en la época de la carreta. Se atreve a decir cosas como “fomenta la infidelidad” qué prejuiciosa, cómo vas a decir que alguien fomenta la infidelidad (...) Cuándo tu pingüino llamaba a Giuliana Rengifo ¿Quién lo motivaba?”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Janet y el fuerte comentario sobre Magaly tras respuesta a Gisela: “Sabemos que antes de su programa se mete su licorcito”

Ale Venturo reaparece en redes sociales tras ‘ampay’ de Rodrigo Cuba en Piura

‘Urracos’ celebran que Magaly no renegó por fallas en los videos: “Pedimos que Diosito nos ampare”