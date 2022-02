QUÉ FUERTEEE. Janet Barboza fue entrevistada por América Espectáculos y terminó por revelar lo que un personaje de la farándula le contó sobre el bailarín Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes. Según dijo la conductora, ella no confía en el ‘gatito activador’ por sus antecedentes.

Al ser consultada sobre Melissa Paredes, la presentadora de ‘América Hoy’ admitió que sintió que ella no apostó por su relación con Rodrigo Cuba, pese a que él le dio otra oportunidad en la relación.

“ Creo que Melissa se ha equivocado y mucho, creo que es la gran perdedora en toda esta historia . Yo sentí como que ella no estaba retribuyendo de alguna forma en que él intentara apostar por su relación, nadie dice que quizás ya no estaba enamorada, que quizás no lo quería, pero creo que no fue la forma en expresarse del papá de su hija”, sostuvo.

En esa línea, Janet Barboza cuestionó duramente que la modelo haya comparado en el programa ‘Mujeres al Mando’ al ‘Gato’ Cuba con Anthony Aranda con respecto a la estatura. Sobre todo porque es el padre de su pequeña hija.

JANET NO CONFÍA EN ANTHONY ARANDA

La popular ‘rulitos’ también dejó entrever un supuesto romance de Anthony Aranda con otra mujer de la farándula. Janet Barboza contó que el bailarín le pidió a otra mujer que se lo lleve a Barcelona. Si bien no dijo el nombre, se trataría de Paula Manzanal, quien actualmente reside en España.

“Yo desconfío un poco de un hombre que un día antes le dice a otra mujer ‘mira ya tengo mi pasaporte listo llévame a Barcelona’, un día antes del ampay. Yo desconfío de un hombre que finalmente, según la propia versión de esta famosa que ya lo diré en algún momento , ella nos dijo acá, yo era su plan A y Melissa ha sido su plan B ”, contó ante las cámaras de América dejando sorprendido al reportero.

Finalmente, la conductora agregó que no tiene problemas con Melissa, sin embargo, admitió que no fue correcto lo que dijo sobre su paso por América Hoy.

“No tengo nada en contra de Melissa, pero evidentemente no me ha gustado escuchar cosas como que fue maltratada en el programa, que se le tendió una emboscada, etc, eso no es verdad. Ella recibió el apoyo hasta enero, se intentó que ella continúe, pero ella eligió al activador por sobre su trabajo”, dijo.