¿ENEMIGAS? Como era de esperarse, Ethel Pozo tuvo varias sorpresas preparadas en su programa ‘América Hoy’ por el día de su cumpleaños número 41. Sin embargo, Janet Barboza dejó pistas al público televidente que Melissa Paredes estaría presente para saludarla, hecho que no fue así.

El anuncio de la popular ‘rulitos’ generó controversia en el set, alborotando a Christian Domínguez, Giselo y hasta a la misma hija de Gisela Valcárcel.

“En instantes alguien que nos dice que sí estás en su círculo de amigos, ella ha sido parte de nuestro programa... realmente Edson te has encargado durante un año de calumniarme y poner en duda mi trayectoria diciendo que vendo humo y hoy no te lo permito porque es el cumpleaños de Ethel Rocío Pozo”, dijo Janet al inicio del programa.

¿APARECIÓ MELISSA PAREDES EN ‘AMÉRICA HOY’?

No fue así. Minutos después, apareció en un enlace en vivo la actriz Natalia Salas, quien ya ha sido co-conductora de ‘América Hoy’ y es amiga de Ethel, para saludarla por su onomástico. No apareció Melissa Paredes como fue promocionada.

Al ser increpada por Edson Dávila de vender humo, Janet Barboza reveló que Melissa Paredes fue invitada a que saludara a Ethel vía Zoom, pero no aceptó.

“Lo que queda claro es que usted ha vendido humo, hasta yo creía que iba a entrar Melissa Paredes”, dijo Giselo, pero Janet respondió fuertemente: “No he vendido humo, la invitamos, pero no quiso conectarse... Si no viene al programa, no es por mi culpa, sino por culpa del activador”.