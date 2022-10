¡ASU! Brunella Horna le preguntó directamente a Janet Barboza si se disculpará con Melissa Paredes, ya que la ‘rulitos’ estará este sábado en El Gran Show, reality de Gisela Valcárcel; sin embargo, la conductora de América Hoy no pudo evitar reírse.

“Jajajaja qué inocente Bubu...Yo estoy preocupada porque hasta ahora no me traen la ropa que me voy a poner el sábado”, expresó.

Tras ello, Janet Barboza aclaró que un verdadero amigo no apaña. “Cada quien es responsable de sus actos, el amigo que te quiere de verdad, no te apaña, el amigo que te quiere de verdad, te dice las cosas como son”, expresó.

Janet Barboza saca pecho por su entrevista a Melissa Paredes tras ampay

La conductora respondió a los cuestionamientos que se dieron a la entrevista que le realizó a Melissa Paredes luego que salieron a la luz las imágenes con el Activador en su camioneta.

“Yo como televidente estaba en mi casa, dije no voy a trabajar porque quiero ver América hoy y sí pensé que la señora se excedió”, dijo Brunella Horna y la rulitos respondió contundente: “Se acomoda la Bubu, uno tiene que ser consecuente, ahí se gana el respeto del público”.

Brunella le dice a Janet Barboza si pedirá disculpas a Melissa

