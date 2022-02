NO SE QUEDA CALLADA. En las últimas horas, Janet Barboza ha indicado que Anthony Aranda le pidió a una mujer, que sería Paula Manzanal, que lo lleve a Barcelona un día antes del ampay con Melissa Paredes. Sin embargo, ante la molestia de la modelo, la popular ‘rulitos’ decidió anunciar que tiene pruebas.

En el último programa de ‘América Hoy’, Janet Barboza le envió un mensaje indirecto a Melissa Paredes sobre el ‘gatito activador’ sorprendiendo a sus demás compañeros del magazine.

“A mí me van a hablar de pruebas, espérate que ahorita viene las confesiones de Paula Manzanal”, dijo la popular ‘rulitos’. Sin embargo, hasta el final del programa no se difundió nada, por lo que la conductora se despidió agregando.

“Yo no me olvido, el día lunes, la conversación completa con Paula Manzanal”, señaló dando a entender que la modelo hablará sobre Anthony Aranda y el amorío que habrían tenido.

¿QUÉ DIJO MELISSA SOBRE PAULA MANZANAL?

En entrevista a Trome, Melissa Paredes se refirió a Janet Barboza y al ‘dardo’ que le lanzó al dejar en claro que ella fue el plan B del bailarín Anthony Aranda, mientras que Paula Manzanal el plan A.

“Qué graciosa (Janet Barboza). Escúchame (ese día) estuve en la clínica y me escribió Paulita a mi Instagram y me dice: ‘Meli, yo no tengo nada que ver’. Le respondí ‘Paula no entiendo de qué me hablas’. Yo no había visto nada y me mandó las capturas de lo que había dicho la señora y reiteró (Paula) que no tiene nada que ver y querían que ella hable. Le dije que esté tranquila, que yo no veo los medios, todo está bien ”, dijo.

Asimismo, la modelo recalcó que su relación con Anthony Aranda está firme y consolidada, pues está feliz y llena de tranquilidad.