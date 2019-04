Melissa Paredes sobre Jessica Newton en EVDLV: "Si es por necesidad, está bien, cada uno se las busca"

Melissa Paredes dijo que era raro ver a Jessica Newton en el sillón rojo de El Valor de la Verdad porque es un personaje con 'prejuicios'.

“Es raro verla ahí, porque una persona con tantos prejuicios y que se siente ahí...”, dijo Melissa Paredes durante el lanzamiento de la campaña ‘Mamá, tú nos inspiras’ de Panorama Hogar.

¿Prejuicios en qué sentido?

Lo digo por cosas que pasaron hace mil años que prefiero ni acordarme, así que me parece raro.

Beto Ortiz confirma que la invitada de este sábado en "El valor de la verdad" es Jessica Newton. (Foto: @betoortiz28) Beto Ortiz confirma que la invitada de este sábado en "El valor de la verdad" es Jessica Newton. (Foto: @betoortiz28)



¿A ella no le gustaba el espectáculo?

Sí pues, no le gustaba que las chicas modelemos en lencería y no sé qué tantas cosas más.

Olga Zumarán comentó que quizás se sentó porque necesitaba dinero…

Ah bueno, si es por necesidad, está bien, cada uno se las busca.

¿Hay cierto rencor de tu parte hacía ella?

Creo que una mujer que habla mal de otra mujer no es lindo.



(D. Bautista)