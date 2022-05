En entrevista con ‘Amor y Fuego’, Jorge Cuba, el padre del ‘Gato’, rompió su silencio para desmentir la versión que dio Melissa Paredes en ‘América Hoy’ respecto a la nueva conciliación que quiere tener. Según el político, su nieta vive en plenitud.

LEE TAMBIÉN: Melissa Paredes sufre EN VIVO por no ver a su hija y revela que pasa maltrato psicológico a diario

“He visto todo el programa para saber qué expresa la madre de Mía y la verdad que me he quedado sorprendido porque he sido partícipe de la conciliación a la que acudió Rodrigo Cuba . La invitación que llegó dice que existe un conflicto en la tenencia de Mía, nunca existió ningún conflicto, siempre se ha respetado lo firmado”, dijo.

En esa línea, el exministro dejó en claro que la menor no está pasando por un mal momento por la separación de sus padres.

“ Mi nieta es feliz, no tiene ningún problema en el colegio, en su conducta ni en su rendimiento. Nosotros vamos a tener el respaldo de los profesores ”, sentenció.

TROME | Jorge Cuba, papá del ‘Gato’, sale al frente y desmiente a Melissa Paredes: “Mi nieta es feliz”

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES EN ENTREVISTA?

En una íntima confesión con ‘América Hoy’, la exconductora de televisión, Melissa Paredes, dejó en claro que no quería divorciarse de Rodrigo Cuba, sin embargo, los problemas entre ambos eran insostenibles.

“Nadie quiere que un matrimonio se acabe, no está en los planes de nadie que de pronto tú dices ‘bueno, me voy a casar para separarnos’, son cosas que se dan con el tiempo, nadie sabe lo que pasa en cuatro paredes. Nadie sabe qué conversaciones tiene una pareja”, puntualizó.

Al ser consultada por los acuerdos con el padre de su hija, Melissa Paredes contó que el ‘Gato’ es otro cuando terminan de conversar. Según dijo, el pelotero fue convocado a una reunión donde hablaron tranquilamente, pero le sorprendió que salga en televisión a exponerlo de otra manera.

“ Rodrigo sabía que lo había invitado a conciliar, lo supo el jueves 12 porque tengo una grabación donde yo voy a recuperar. Yo empiezo a llorar, es insostenible esa situación, él se pone a llorar...”, puntualizó.