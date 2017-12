Melissa Paredes: "Ya no hay juergas en la selección"

Melissa Paredes dijo que el triunfo de la selección peruana se debe a la disciplina, porque ‘ya no hay juergas como las de antes’. “Obvio que se nota el trabajo de los chicos porque la mayoría son disciplinados, no como antes que paraban de juerga en juerga. Feliz por el triunfo de Perú”, precisó Paredes.



Por su parte, Jenny Kume cumplió su promesa, pues publicó un video en su Instagram donde se le ve desnuda. “Prometí que si ganaba la selección salía como ‘Eva’ y lo cumplí. Estoy contenta por la selección, pero aún hay mucho camino por recorrer”, sostuvo Kume.



‘COKI’ SE EMOCIONÓ

Mientras tanto, el periodista deportivo ‘Coki’ Gonzales contó que la emoción le ganó al finalizar el partido de Perú vs. Ecuador y derramó algunas lágrimas.



“Justo me tocaba hacer el noticiero al culminar el partido y apenas acabó yo estaba llorando... ayer no dormí, he visto la repetición del encuentro y volví a llorar. Ver a Perú en el Mundial es un sueño, se me quiebra la voz, no me lo imagino”, expresó. (B.Pashanasi/L.Gamarra)

