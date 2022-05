Tal como lo anunció Magaly Medina, Rodrigo Cuba rompió su silencio y en una extensa entrevista con la ‘Urraca’ reveló detalles jamás contados sobre el fin de su matrimonio con Melissa Paredes luego que fuera ampayada en situaciones comprometedoras con Anthony Aranda.

Según contó el futbolista, él nunca se imaginó que la actriz le sería infiel con un bailarín, pues ella se refería despectivamente de las personas que practicaban este oficio.

“La primera vez que ella estuvo en ese programa (El gran show), ella me dijo que en la vida iba a estar con un bailarín, porque…, no puedo expresar el término porque es un término despectivo”, señaló el integrante del Sport Boys antes de revelar cómo fue que se enteró sobre el polémico ‘ampay’ emitido por “Magaly TV: La Firme”.

“Eso lo dijo antes de casarnos y yo me quedé con ese concepto que ella tenía. (…) Entonces, cuando ella me dice con quién la habían ampayado, yo me quedé helado y le dije: ‘tú ve cómo solucionas ese problema’”, agregó.

Magaly revela qué dijo Melissa sobre los bailarines:

Tras las declaraciones del futbolista, la ‘Urraca’ decidió revelar cuáles habían sido los comentarios despectivos que hizo Melissa Paredes sobre los bailarines, según Rodrigo Cuba.

“Yo después le pregunté a Rodrigo off the récord (fuera de cámaras) cuál era esa palabra fea y discriminatoria con la que ella (Melissa Paredes) se refería a los bailarines, y dice que ella decía que los bailarines le daban asco. Parece que cambió de opinión porque luego se los chapaba”, arremetió la figura de ATV.

