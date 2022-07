LE DIJO TODO. La abogada Karla Viso intentó darle una ‘cátedra’ de derecho al abogado César Nakazaki por el caso Rodrigo Cuba. La letrada se presentó en el programa Magaly Medina y terminó cuestionando que Melissa Paredes haya triunfado legalmente ante la denuncia por chantaje que se le interpuso.

“¿Has visto lo que ha pasado con Melissa Paredes? Han dicho que no es chantaje, sino coacción. Entonces no sé si el abogado del Gato Cuba se equivocó, no lo hizo bien, no lo sé, pero no lo probó bien . Entonces, ¿hay que darle más preferencia a la palabra de la mujer de la del hombre?”, dijo indignada Magaly Medina.

Al respecto, Karla Viso cuestionó a la modelo por ‘celebrar’ mediante sus redes sociales que la denuncia del ‘Gato’ Cuba no haya procedido, pues quien pierde es su pequeña hija.

“¿Qué hay que celebrar? El abogado de Rodrigo debería de apelar esa adecuación no? De impugnar esa resolución, se llama adecuación del tipo penal, van a tener que presionar por chantaje ”, puntualizó.

En esa línea, exhortó a César Nakazaki que insista ante el Ministerio Público y luche por una ‘justicia’. “Para eso está el abogado, si yo digo que es chantaje, pues apelo, presento un recurso impugnatorio y digo ‘no, señor, respete mi delito’. El abogado está pelear, no para dejarse pisotear, cada quien hace su rol, el fiscal, el abogado y el juez ”, agregó.

RODRIGO CUBA ROMPE SU SILENCIO

Melissa Paredes tiene el primer triunfo ante Rodrigo Cuba, luego que la Fiscalía de la Nación decidiera no proceder con la denuncia que le interpuso su exesposo por el presunto delito de chantaje luego que se revelara un audio donde hablan de un supuesto daño a su hija. El futbolista decidió romper su silencio.

“ No pierde quien cae, sino quien deja de luchar . Tras semanas difíciles volvimos con triunfo y con ganas de que los últimos seis meses del año sean mejores. Caer está permitido, levantarse es obligatorio . Hay que luchar siempre por lo que se ama. ¡Vamos Boys””, dijo el pelotero.