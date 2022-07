Amor y Fuego difundió este lunes la inédita conversación que mantuvo Melissa Paredes con Rodrigo González la semana pasada, luego de mostrarle el impactante video de su hijita, donde aseguraría que fue vulnerada por su propio papá, Rodrigo Cuba.

La actriz negó que en algún momento de la conversación con su exesposo ella lo haya chantajeado, amenazado, extorsionado o pedido dinero a cambio de su silencio. “Qué mier... qué basuras que son. Como sea quieren verme a mí como la mala. Yo sé que he cometido errores y he hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso. Una cosa es los errores que uno comete como ser humano, y otra cosa es coaccionar a tu hija para eso, es algo muy g rave”, dijo la actriz en diálogo con el popular Peluchín.

Asimismo, relató que Rodrigo Cuba no quiso ver el video donde su hijita supuestamente lo acusa. “Cuando vino el otro día a recoger a su hija le dije que mire el video, se lo puse y me sacó la mano y me dijo ‘no Melissa, yo no necesito ver nada’. Y o le dije ‘cómo que no necesitas ver nada’ y me dijo ‘no, tráeme a mi hija que me la llevo”, comentó la actriz.

Por otro lado se refirió a las críticas de Magaly Medina y aseguró que si fuera una persona mala, hubiera denunciado al Gato sin comunicarle lo sucedido. “Quizá todos estuviéramos arrepintiéndonos por eso, por eso hice lo que hice, si hubiera actuado a la mala, hubiera sido una desgraciada sin pensar que es el papá de mi hija, lo hubiera alejado de ella, me hubiera llegado altamente. Yo no hice nada de eso y sin embargo me gané una denuncia”, indicó.

En ese sentido, comentó que quizá las críticas de Magaly responden a una táctica y aseguró que no sabe de dónde sacó que ella estaba en la comisaría. “ Yo ni siquiera bajé a la comisaría, yo estuve en mi carro y ahí hablé con mi abogado, con Rodrigo y ahí en mi carro tomé la decisión de no denunciar pero sí de actuar, porque igual actué” , dijoi Melissa Paredes.

Finalmente lamentó que la urraca y muchos otros hayan pedido que le quiten la custodia de su pequeña. “¿Tienen idea de lo que sufriría mi hija si la alejan de mí? ¿se ponen a pensar un segundo en mi hija? Solo les importa defenderlo a capa y espada y no entiendo el motivo, qué le han dado, no se ponen a pensar en mi hija. Mi hija me adora, soy su mamá, soy todo para ella y yo no he actuado mal. Casualmente porque también sé que ella adora a su papá y él me denuncia a mí” , concluyó.

Amor y Fuego difundió la conversación que mantuvo Melissa Paredes con Rodrigo Cuba detrás de cámaras, luego de mostrarle el video de su menor hija.

