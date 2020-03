Melissa Paredes, protagonista de la novela ‘Dos hermanas’, contó cómo pasa sus días en cuarentena y lo difícil que es estar lejos de su esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien se encuentra en México.

¿Cómo estás viviendo la cuarentena?

Súper complicado porque estoy con Mía (su hijita) y mi abuelita, que es diabética y tengo que salir a abastecerme de comida y medicinas. Entonces, salgo con todas las medidas de seguridad que se necesitan, mascarillas, guantes, gel antibacterial, pero igual siempre hay ese miedo... (Ayer) tuve que salir para comprar y vi menos gente en la calle y eso es bueno porque están tomando conciencia.

También debe ser difícil que Rodrigo (su esposo) esté en México, donde el coronavirus está infectando a muchas personas...

Él justo iba a venir antes de que cierren las fronteras, pero no pudo. Allá, en México, aún no han decretado el aislamiento social, sí han suspendido la Liga (de fútbol) en todo México, pero por lo que me cuenta no hay cuarentena ni toque de queda.

Pero está tranquilo...

Sí, pero igual anda desesperado porque no está con nosotras como debería ser. No está aquí y eso también es chocante, solo nos queda mantener la calma.

