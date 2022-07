El programa Dilo Fuerte reveló imágenes y audios del momento en que Melissa Paredes llevó al reconocimiento médico legal a su pequeña hija, desatando la indagación de la conductora Lady Guillén. “No soy su amiga, ni lo quiero ser nunca”, afirmó.

Lady Guillén rechazó que Melissa haya insistido en que su pequeña hija pase a la oficina del médico legista, pese a que una persona le indicaba que regrese después porque la pequeña estaba llorando.

“Mi indignación y mi dolor como madre.... No tengo una amistad con Melissa Paredes, ni la quiero tener nunca porque mi perspectiva como persona en algún momento que la conocí no fue buena, no soy hipócrita, sin embargo cuando ya tocas a los menores, me duele en el corazón”, manifestó.

Lady agregó que sintió rabia y cólera al escuchar como la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba l loraba, y a pesar que los encargados le decían a la actriz que la traiga en otro momento, ella no entendía.

TROME | Lady Guillén crítica a Melissa Paredes. (Dilo Fuerte)

HIJA DE MELISSA PAREDES NO QUERÍA PASAR POR MÉDICO LEGISTA

El espacio televisivo reveló imágenes del momento cuando Melissa Paredes llevó a su hija al médico legista. Según, Lady Guillén, la menor se encontraba llorando y no quería ingresar a ser examinada.

En el reporte se pudo escuchar un audio en el que personal de esta oficina sugiere que la menor sea examinada otro día, porque la niña lloraba; pero Melissa Paredes se mostraba insistente a que sea examinada.





