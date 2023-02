PONE EL PARE. Melissa Paredes se pronunció, nuevamente, luego del escándalo que se desató cuando la vidente, Mónica Galliani, aseguró en televisión que Anthony Aranda la maltrataba físicamente tras leerlo en sus cartas. “Este chiquito es medio mano larga”, dijo la brujita en Amor y Fuego.

“Entiendo las predicciones, no creo en esas cosas, han dicho mil veces que me va engañar, hasta ahí lo entiendo, pero sí me parece irresponsable de parte de Mónica asegurar que Anthony me pone la mano, como si eso fuera algo normal, le estás poniendo un delito a mi pareja, estás diciendo que comete un delito, porque golpear a una persona es un delito”, dijo la conductora este lunes en ‘Préndete’.

En ese sentido, la también actriz criticó que la vidente no haya dejado ‘entrever’ su afirmación. “Lo asegura y eso es un delito, no tengo nada en su contra, no la conozco tanto, pero poner palabras tan fuertes y asegurando a nivel nacional, por favor, un poco más de responsabilidad”, dijo indignada.

En ese momento Karla Tarazona le preguntó directamente a Melissa Paredes si el ‘Activador’ la maltrataba físicamente. “¿Tú crees que si un hombre me maltrataría físicamente, yo estaría a su lado? Ni yo ni ninguna mujer”, dijo de manera tajante.

EL ACTIVADOR LE MANDÓ CARTA NOTARIAL A BRUJITA

Por otro lado, Melissa Paredes confirmó que Anthony Aranda le mandó una carta notarial a Mónica Galliani para que se rectifique de sus afirmaciones. “Eso no puede quedar así nomás. Ni Anthony, ni yo, ni nadie de mi familia lo vamos a permitir. No se van a meter con nosotros y menos de esa manera, menos diciendo algo falso y menos minimizando como que fuera algo normal, porque que un hombre le pegue a una mujer, no es para reirse, no es cualquier cosa”, dijo la conductora.

