Melissa Paredes rompió su silencio luego de mostarse al lado de su exesposo, Rodrigo Cuba, en el cumpleaños número cinco de su hijita. La concursante de El Gran Show aseguró que tanto ella como el popular ‘Gato’ aprendieron de sus errores y recapacitaron, lo que los ha hecho volver a empezar en su relación como padres.

En ese sentido aseguró que la idea ahora es nunca volver a enfrentarse públicamente. “Espero podamos conversar como dos papás civilizados que se sientan a hablar de cualquier tema que pueda pasar, porque tenemos una hija y siempre vamos a tener diferentes temas y tenemos que sentarnos a hablar, a conversar, a ponernos de acuerdo. Ya lo entendimos, a la fuerza, pero lo entendimos ”, recapacitó la también actriz en entrevista para la prensa.

Melissa Paredes aseguró que luego del reencuentro con su hijita, luego de varias semanas separadas por una decisión del Poder Judicial, y de festejar su sumpleaños, se encuentra tranquila, contenta y feliz. “Soy una mujer que no se aferra al pasado, yo suelto, no me gusta tener rencor, resentimientos, no me gusta cargar con ningún sentimiento negativo. Yo sigo para adelante, pensando en el futuro, uno tiene que protectarse”, acotó.

Por otro lado la modelo le echó flores a su novio, Anthony Aranda, y le agredeció por apoyarla en todo, en especial en la difícil situación que tuvo que afrontar tras ser alejada de su pequeña. “En todo lo que está pasando con Rodrigo, él también nos está apoyando un montón, es súper comprensivo”, aseveró.

MELISSA PAREDES AGRADECE A ALE VENTURO

Pero Melissa Paredes no solo tuvo bonitas palabras para con el Activador, sino que se atrevió a mencionar también a la pareja del Gato Cuba, Ale Venturo. “Por el lado de Rodrigo también, Ale también. Creo que tenemos a dos personas al lado, cada uno, que nos dan ese soporte, ese apoyo y esa confianza para nostros poder hacer un buen rol como papás”, concluyó.

MELISSA PAREDES ESTE SÁBADO EN EL GRAN SHOW

Melissa Paredes nos sorprenderá este sábado con un tango en la pista de “El Gran Show”. La gala pasada obtuvo el mejor puntaje de la noche y en esta quinta entrega espera volver a cautivar al jurado.

TE PUEDE INTERESAR

Las acaloradas conversaciones de Josimar con Michelle Soifer: “Me tienes loco, estoy enamorado de ti”

‘Samu’ ‘chanca’ a ‘El Gran Show’ por regreso de Dalia tras liberación de John Kelvin: “El morbo vende”

Activador confunde el ‘totó’ de Melissa con el de Paula Manzanal: Bailarín se incomoda EN VIVO