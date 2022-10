Melissa Paredes usó sus redes sociales para agradecerle a su nuevo bailarín en El Gran Show, Sergio Álvarez, por apoyarla en su presentación de la noche del pasado sábado. La exconductora de América Hoy mostró su cercanía con el coreógrafo a través de sus historias de Instagram.

“Mi Sergiii te quiero!!! Amo volver a la pista contigo!! Eres increíble!! Ayer, mientras bailaba mi mente estaba en otro lado pero tú siempre firme y haciéndome recordar toda la coreo. Eres un capo, admiro tu talentaso y vamos con todo!!! #eldreamteam” , escribió la también actriz junto a una fotografía de ambos.

Melissa Paredes le dedica mensaje a su nuevo bailarín en El Gran Show

¿QUIÉN ES EL NUEVO BAILARÍN DE MELISSA PAREDES?

Melissa Paredes regresó a la pista de baile de ‘El Gran Show’ de la mano de Sergio Álvarez, su nuevo bailarín. Ambos se lucieron con el tema ‘Ojitos Hechiceros’, de la novela que lanzó al estrellato a la también modelo, y fueron nombrados nombrados como los ‘intocables’ de la noche junto con el actor Santiago Suárez y su bailarina.

Luego de su presentación, la exconductora de América Hoy solo tuvo palabras de agradecimiento para con su acompañante en esta gala. “La conversación fluyó, yo estaba desconectada del baile y de pronto Sergio me mira como ‘concéntrate, concéntrate’, no sé cómo lo he hecho”, acotó.

Además, confesó que durante los ensayos sufrió un accidente con Sergio Álvarez. “No sé cómo pero creo que en una cargada a la hora que bajé, le hice un jalón (en la cara). Nos dimos cuenta después del baile, no habíamos sentido”, dijo Melissa Paredes.

Por su parte, Anthony Aranda usó sus redes sociales para felicitar a su pareja por su presentación y dio a entender que conocía a su nuevo bailarín. “Cuando se juntan dos artistas y disfrutan lo que hacen pasa esto”, escribió el popular ‘Activador’ junto a un clip del baile de Melissa y Sergio.

Según las redes sociales de Sergio Álvarez, es un bailador latino, urbano y de salón, además de coreógrafo y fotógrafo urbano. Tiene más de 6700 seguidores en Instagram y ha compartido escenario con estrellas como Rosángela Espinoza y Rubí Palomino en la pista de baile de Andrés Hurtado.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly responde a Gisela: “Hipócrita, habla de Dios y presenta a toda la podredumbre de la farándula”

Gisela se dirige a Magaly al defender a Melissa Paredes: “Eres tú quien va a pagarla carísimo”

Samu explota contra Gisela por arremeter contra Magaly: “Hay que ser bien sinvergüenza”