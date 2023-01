Brunella Horna y Richard Acuña se casaron el sábado 7 de enero y el evento aún da que hablar, tal como ocurrió en el programa Préndete; conducido por Melissa Paredes, Karla Tarazona y Metiche.

Es así que durante la emisión del magazine se habló del matrimonio y Melissa Paredes indicó que le agradó el look de los novios, ya que no estaba “recargado”.

“Impecables los dos, es un look bastante sencillo, pero muy bonito, el de ambos, limpio. Me parece que Brunella estuvo limpiecita en cuanto a aretes, accesorios, no estuvo nada recargada y Richard, igual, ah, no lo vi con nada recargado”, expresó Paredes.

Por otro lado, Kurt Villavicencio dijo que será difícil superar la boda de la modelo y el político: “Dudo mucho que en este año exista una boda capaz de superar la boda de Brunella Horna y de Richard Acuña”.

“Este año y el año pasado (2022), ha sido la mejor boda, la mejor boda” , comentó Melissa Paredes, sin darse cuenta que le enviaba una indirecta a su examiga Ethel Pozo.

Melissa Paredes le manda indirecta a Ethel Pozo

Melissa Paredes le manda indirecta a Ethel Pozo: “La de Brunella ha sido la mejor boda”. VIDEO: Panamericana Televisión

TE PUEDE INTERESAR: