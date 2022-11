¿NO SE PASAN? Ante los rumores que Melissa Paredes volvería a la conducción de ‘América Hoy’, la modelo se refirió a las oportunidades laborales que tendría para el próximo año y sobre un posible encuentro con Brunella Horna, quien entró en su reemplazo en el magazine matutino.

La exesposa de Rodrigo Cuba aseguró que no tiene ningún recelo con la ‘baby Bru’, puesto que cuando estuvieron en ‘Bienvenida la Tarde’, desaparecido reality juvenil, ni siquiera se llegaron a cruzar. Además, Melissa habló de una expareja que los vincularía ¿ Ignacio Baladán ?

“Yo contra Brunella no tengo nada, sinceramente nunca hemos tenido ningún roce, ninguna cosa por ahí. La verdad que yo recuerde nunca hemos tenido ningún problema. Cuando yo renuncio a ‘Bienvenida la tarde’, ella entró, pero entró después, entonces nunca hemos tenido nada personal . Si hablan que por un ex, yo por hombres no peleo, no me voy a pelear con una mujer por un hombre jamás, eso no va a pasar ”, dijo.

Respecto a los proyectos en que tendrá vigencia el próximo año, Melissa aseguró que le gustaría volver a las telenovelas y a la televisión como conductora. Precisó que ella es “feliz” porque trabajo es trabajo.

“Entonces de ahí no hemos tenido ningún problema. Mira, a mí me ponen a conducir con ella en la mañana, en la tarde, en cualquier hora, yo feliz . Chamba es chamba. El trabjo es una bendición, Dios quiera, vamos a ver qué sale para el próximo año, me encantaría hacer diferentes cosas, volver a la actuación, conducción, a la pista, tantas cosas”, acotó.

IGNACIO BALADÁN TAMBIÉN ESTUVO CON BRUNELLA HORNA

Después de haber mantenido un fuerte romance con Melissa Paredes en el año 2012, cuando ambos participaban en ‘Bienvenida la Tarde’, programa de Latina, Ignacio Baladán inició una relación con la rubia modelo Brunella Horna.

“En verdad la relación con Ignacio ya está media mal. No quiero dar detalles de nada de lo que nos acaba de pasar y no es fácil. Han pasado muchas cosas, en realidad prefiero no decir por qué terminamos”, fueron las palabras de la modelo tras terminar su relación en el 2015.