Luego que la abogada Patricia Simons compartiera con Magaly Medina un audio donde se le escucha a Melissa Paredes discutiendo con su esposo Rodrigo Cuba, a quien llama psicópata, la modelo se arrepintió de su difusión y le envió una advertencia a la ‘urraca’.

Según reveló la polémica Magaly, la actriz se comunicó con ella, a través de su defensa legal, para precisarle que no autoriza la difusión del audio completo donde se le escucha bastante alterada.

“Yo, como madre, no autorizo la viralización de ese video, ni del audio, porque se escucha la voz de mi hija de fondo. El código del niño y adolescente prohíbe que se utilice la imagen y voz de una menor”, se lee en el documento.

“Si le dije esos calificativos al señor Cuba es porque no se quería retirar y además me decía en mi cara mentiras como que ya no dormía con mi hija. Y que no lo dejaba ver a la bebé, cuando es totalmente falso. Por este tipo de peleas me tuve que salir de la casa”, agregó.

Melissa Paredes se arrepiente y le prohíbe a Magaly que difunda audio donde llama psicópata a ‘Gato’ Cuba. Video: Magaly TV La Firme

Esto causó la sorpresa de la conductora Magaly Medina, quien aseguró que al escuchar el audio completo ha descubierto el perfil de Melissa Paredes. “Ese audio me ha dicho a mí quién es Melissa Paredes, ese audio significa para todo esto, se los voy a contar”, precisó.

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES EN EL AUDIO?

La noche del último lunes 1 de noviembre, el programa de Magaly Medina difundió un pequeño extracto del audio donde se escucha a Melissa Paredes discutir fuertemente con su esposa Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Cuándo he dormido sin mi hija, dime una sola vez, ay que cínico eres. La verdad que tú eres cínico, cínico, cínico”, se le escucha decir a la modelo. “¿No te permito ver a la bebé todos los días?... Psicópata, lárgate”, agrega fuertemente la exconductora contra el futbolista en presencia de su pequeña hija.