Melissa Paredes sorprendió a sus seguidores al confesar que se puso a realizar la limpieza de su casa, después de pasar unos días en la playa con su pareja, Anthony Aranda y su hija. La actriz de ‘Ojitos hechiceros’ indicó que ‘se toma su tiempo’ cuando se trata de hacer sus actividades del hogar.

La exconductora y actriz acostumbra a publicar videos de su día a día junto a su pequeña e imágenes de sus otros pasatiempos, sin embargo, hoy hizo un alto a sus actividades para cumplir con el aseo de su vivienda.

“Hoy toca full limpieza por aquí, ya limpié mi cuarto, el cuarto de Mía y toda la sala que estaba ‘un loco calato’. Nos hemos ido varios diítas, así que llegar a full limpieza. Tarde, porque recién me dieron ganas. Yo soy así, cuando no tengo ganas, no hago las cosas, me tomo mi tiempo y ahora sí a hacer limpieza, todo a mi tiempo”, indicó la modelo.

MELISSA PAREDES Y SU ANÉCDOTA CON ANTHONY ARANDA

Melissa Paredes y Anthony Aranda compartieron en Instagram una hilarante historia que les ocurrió esta semana. Entre risas, el bailarín contó que sus últimos días fueron distintos, y recientemente la hija de la exconductora y Rodrigo Cuba le vomitó en una de sus salidas.

“Vamos a contarles un poco nuestra semana. Ha sido una distinta. Aparte de que me vomitaron en la cara, cuéntales”, inició diciendo Aranda. “Mi bebé le vomitó encima. ¿Qué se siente apropósito?”, cuestiona Paredes, a lo que responde: “Es una experiencia hermosa”.

Según destacó la expresentadora, su ‘Gatito activador’ se “comportó a la altura” y auxilió a la pequeña Mía, mientras a ella le daban arcadas. “Mientras a la mamá le daban arcadas, yo la cargaba y la tenía que auxiliar”, agregó.