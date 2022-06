Melissa Paredes dijo que invitará al ‘Gato’ Cuba a conciliar nuevamente, por la tenencia de su hija y recalcó que no fue una mantenida, mientras estuvo casada con el futbolista.

“Voy a invitarlo a conciliar otra vez, no sé qué hay de malo en que deseé pasar más tiempo con mi hija”, señaló.

Se especula que lo haces por un tema monetario.

Y me parece algo tan bajo que haya dicho eso (Rodrigo) cuando sabe que no me pasa nada.

Él dijo que prácticamente te mantenía.

Si pagaba mi celular, yo pagaba la cuenta de su carro, si compraba para la cena de los invitados, yo paga las compras, había un balance.

Cambiando de tema, borraste el post donde le dices ‘monstrua’ a Magaly...

Creo que me pasé un poquito con el adjetivo calificativo.

Pero siempre dices que no guardas rencor, ¿por qué lo hiciste?

Porque estoy cansada que se inventen cosas que no son.

Magaly te dijo el martes ‘distinguida dama’

Ni vi, ni escuché a la ‘chupacabras’ porque estaba en la alfombra roja de ‘Igualita a mí’ disfrtutando de la noche con Anthony.

