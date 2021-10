LE DECLARÓ LA GUERRA. Melissa Paredes incluyó al padre de Rodrigo Cuba en su pelea matrimonial, luego que la modelo cuestionara al político por aconsejar al futbolista de cambiar las chapas de la casa donde vivían con su hija.

Como se supo, el futbolista ‘Gato’ Cuba acudió hasta una comisaría el último jueves 28 de octubre para denunciar a su esposa por abandono de hogar y sobre todo por no tener conocimiento de a dónde irá.

“A este señor lo único que le importa son los bienes materiales, ha hecho un show ayer cambiando las chapas de mi departamento porque, esta señora que habla en el otro programa (Magaly Medina), que dice que es el departamento de su familia, es mi departamento y de él”, aclaró la modelo.

Melissa Paredes no soportó más y se presentó en el programa ‘América Hoy’ para contar su verdad sobre el caso y aprovechó en arremeter contra el padre de Rodrigo, Jorge Cuba, quien estuvo encarcelado hace algunos años por supuestos sobornos en el Metro de Lima

“Toda esa decoración, el cuarto de juegos de mi hija lo hice yo, los espejos y toda la decoración lo hice yo con mi dinero, con mi trabajo. Qué derecho tiene el señor para cambiar las llaves de la chapa, ¿Asesorado por quién? ¿Por la persona que lo acompaña? Un expresidiario”, sentenció la exconductora y actriz.

En las imágenes que presentó la polémica ‘urraca’ se observa cómo el ‘Gato’ Cuba acude a un especialista para que le cambie la chapa de su casa, pero esto lo hace acompañado de su padre Jorge Cuba.

“Ambos pusimos dinero en ese departamento, yo no soy ninguna pobrecita, yo trabajo 11 años, no soy ninguna mantenida. Yo no entiendo por qué la gente se llena la boca diciendo cosas que no son”, aclaró Melissa Paredes.

EL CORREO QUE LE ENVIÓ MELISSA AL ‘GATO’ CUBA

“Hola, Rodrigo, como acordamos ya me retiré de la casa con Mía. Tú te puedes quedar en la casa hasta que se venda. Puedes venir a Mía hoy a partir de las 6 p.m. en mi nuevo departamento. Y en estos días voy a regresar a recoger las cosas de Mía, mis pertenencias y la mitad de las cosas de la casa tal cual lo acordamos tú y yo”, escribió la modelo Melissa Paredes.

Melissa Paredes y el correo que le mandó al ‘Gato’ Cuba: “Puedes quedarte en la casa hasta que se venda”. Video: América Hoy